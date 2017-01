Saturday Havana | Birthday Celebrations

Havana Treviso presenta :



■BIRTHDAY Celebration■





La serata dove festeggiamo tantissimi compleannI,di tanti amici|che.

Con l'occasione,all'interno dell'Havana si potrà acquistare,con un'offerta il CD con le hit suonate nelle varie serate dai DJ dell'Havana.



IL RICAVATO DELLA VENDITA,ANDRÀ IN BENEFICENZA ALLA



CA'LEIDO ... Chi è CA'LEIDO? ...Clicca!!!



http://www.ca-leido.it/



LA CENA

Dalle ore 21.00



DINNER & MUSIC



■ MENU’ RISTORANTE: 28 €

Antipasto, primo, secondo, dolce, caffè

Acqua e Bottiglia di Vino ogni 4 pers.



■ MENU’ PIZZA: 20 €

Pizza, Bibita, Caffè



Primo Piano Restaurant

Dalle ore 20.00

■ MENU’ ALLA CARTA



LA DISCOTECA

Dalle ore 00.00



■ HAVANA | Main Room



Resident dj:

CRISTIANINO

Voice KRISTAL



Guest dj

AMANZIO LURVE

Voice ALE TODESCATO



■ HAVANA CAFE’ | Privè



Dj Set:

FRANCESCO MILILLO



IL DISCOBAR

Dalle ore 21.30 alle ore 00.00



■ HAVANA CAFE’ | Privè

Cocktails, music and more...



■ PREZZI



INGRESSO OMAGGIO ENTRO MEZZANOTTE



Ingresso normale:

Donna 10 euro con consumazione

Uomo 15 euro con consumazione



Info e booking:

+39 0422.421217

+39 392.0618593

+39 392.9049551

+39 3483014385 Mauro per Ca'Leido



HAVANA CLUB | Via Fonderia 111 - Treviso