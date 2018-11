E' tempo di Saturday Novello live

Sabato 24 novembre vi aspettiamo per una giornata ricca di appuntamenti in Cantina Perlage! Camminate, Reading, Degustazioni e tante Risate.



- Ore 14:00 Alla scoperta delle colline del Prosecco DOCG

Insieme ad Hills Nordic Walking una camminata su e giù per le splendide colline del Prosecco Superiore DOCG, alla scoperta di paesaggi, storia e natura. Ritrovo in cantina Perlage.

Durata: 1h e 30minuti.

Difficoltà: medio-facile.

Al termine degustazione dei Vini Bio di Perlage e crostini autunnali.

(SU PRENOTAZIONE)



- Ore 16:30 Reading del libro “Ai Piedi di Santiago” di e con Daniela Castiglione, Sandro Buzzatti e Francesco Ganassin.

“Ogni piede è una mappa vivente, un cammino in divenire che ci dice molto di una persona. Daniela Castiglione intraprende il Cammino Francese verso Santiago incontrando viandanti e pellegrini e massaggiando i loro piedi.” Un percorso che le farà conoscere vite e storie incredibili da ogni parte del mondo. Un reading appassionante, insieme a Sandro Buzzatti e Francesco Ganassin che vi trascinerà in questo cammino. Brindisi finale all'insegna della nuova annata!

(INGRESSO LIBERO)



- Ore 18:00 “Che prosciutto scelgo?” - Workshop a cura di Salumificio Pedrazzoli (Mantova)

Salumificio Pedrazzoli ci guiderà in questo fantastico mondo con una degustazione ad hoc di prosciutti, perchè alle volte ci si trova davvero in difficoltà davanti al banco frigo del supermercato! Ci divertiremo inoltre ad abbinare i nostri vini biologici. Salumificio Pedrazzoli è un’azienda a ciclo chiuso: allevamento, macellazione e trasformazione sono tutte attività realmente integrate e connesse con il territorio e la natura, con le persone e le loro competenze.

(SU PRENOTAZIONE)

------> SEGUE CENA

- Ore 19:30 “Funghi..che passione!” - Una cena didattica a base di funghi con Lorenzetto Graziano

Autunno è sinonimo di zucca, castagne e ...funghi! Graziano Lorenzetto, esperto di fughi, ci porterà nel suo bosco fatto di sapori, profumi e magiche atmosfere.

(SU PRENOTAZIONE)



- Ore 21:30 Una performance comico-straordinaria del giovane attore di Urbino Matthias Martelli: nei suoi spettacoli recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli in chiave moderna. Dicono di lui: "Matthias Martelli è un performer nato" Broadway Word, Londra.

(INGRESSO LIBERO)



Parte dei ricavati della serata verranno devoluti a Fattoria Di Vaira che la scorsa estate ha subìto un furto dei mezzi agricoli mettendo a dura prova l'attività.



Info e prenotazioni a: jessica.zanette@perlagewines.com

T. 0438 900203

Gli appuntamenti su prenotazione sono a numero chiuso, posti limitati.



Prezzi:

Pacchetto Camminata + Degustazione vini € 8

Pacchetto Camminata + Workshop + Cena € 30

Pacchetto Workshop + Cena € 25

Solo spettacolo € 5



Vino Novello all day long!!!