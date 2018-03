"Scarpa Demo Tour": climbing, atleti e musica a Treviso!

SCARPA®, da 80 anni nel settore delle calzature sportive per la montagna, dà il via allo “SCARPA® DEMO TOUR” nelle palestre d’arrampicata d’Italia a partire da martedì 13 marzo a Treviso, con l’obiettivo di riunire gli appassionati, farli scalare insieme agli atleti testando i nuovi modelli e trascorrere insieme una serata di sport e musica. L’iniziativa coinvolgerà sei palestre partner, da Nord a Sud, da Pietramurata (TN) a Cagliari, passando per Milano, Parma e Roma e cominciando proprio da Treviso.



Le tappe sono aperte a tutti i climber che desiderino testare le nuove scarpette e confrontarsi personalmente con gli atleti SCARPA® ospiti, partecipando a competizioni amatoriali accompagnate dall’intrattenimento musicale e il DJ set di Climbing Radio, la prima radio in Italia completamente dedicata alle tematiche inerenti al mondo dell’arrampicata.



Gli atleti coinvolti nello “SCARPA® DEMO TOUR” saranno Gabriele Gorobey, Francesco Vettorata, Juri Chiaramonte, Alessandro Gandolfo, Francesca e Giulia Medici, Gabriele Moroni, Alessandro Palma, Riccardo Caprasecca e Riccardo Piazza, a disposizione degli appassionati per far provare i modelli Furia S, la nuova Mago, Maestro Eco e Instinct SR, insieme alle già note Chimera e Drago.



Di seguito tutte le tappe di “SCARPA® DEMO TOUR”:

​​- 13 marzo dalle 17.30, presso Sportler Climbing Center a Treviso, ospiti gli atleti Gabriele Gorobey e Francesco Vettorata;

- 20 marzo dalle 17.30, presso Bouldercity a Pietramurata (Trento), ospiti gli atleti Juri Chiaramonte e Alessandro Gandolfo;

- 23 marzo dalle 17.30, presso Pareti Sport Center a Parma, ospiti le atlete Francesca e Giulia Medici;

- 29 marzo dalle 17.30, presso Boulder&Co a Milano, ospiti gli atleti Gabriele Moroni e Alessandro Palma;

- 5 aprile dalle 17.30, presso V10 Boulderzone a Cagliari, ospite l’atleta Gabriele Moroni;

- 11 aprile dalle 17.30, presso Rock It a Roma, ospiti gli atleti Riccardo Caprasecca e Riccardo Piazza.





Maggiori info alla pagina Facebook di SCARPA® e sui canali delle singole palestre.