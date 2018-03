Scarpa Duerocche Trail 2018

Per il quinto anno consecutivo SCARPA si conferma Main Sponsor di DueRocche Trail, storica manifestazione podistica in calendario mercoledì 25 aprile a Cornuda e giunta alla sua 47esima edizione, con risultati di partecipazione sempre più alti grazie alle eterogenee possibilità offerte dai cinque diversi percorsi.



SCARPA® sostiene orgogliosamente quella che è una tra le corse più longeve del Triveneto, patria del brand stesso, che deriva il suo nome dai luoghi di partenza e di arrivo del percorso originario: la Rocca monumentale di Asolo e il Santuario della Madonna della Rocca di Cornuda. Con le diverse opzioni di tracciato, dai trail da 48 km (valido per le qualificazioni dell’UTMB e inserito nel Grand Prix Iuta di Ultratrail) e 21 km, ai cross country di 6 e 12 km fino al nordic walking da 14 km, la DueRocche è una vera celebrazione della corsa in montagna, aperta a tutti coloro che vogliano trascorrere, in maniera competitiva oppure no, una giornata di sport all’aria aperta nel cuore della Marca Trevigiana.



A tutti, buona DueRocche!

