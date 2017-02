Scenari: una mostra collettiva con Marinella Falcomer, Donino Borin, Lucio Trabucco

TREVISO La mostra "Scenari" propone ai visitatori e alla cittadinanza di Treviso una mostra collettiva dedicata alla figurazione contemporanea. I pittori selezionati sono: Marinella Falcomer, Donino Borin e Lucio Trabucco.

A cura del critico e curatore d'arte Alain Chivilò, gli artisti selezionati, conosciuti da decenni nel territorio, propongono una personale visione dedicata a una delle tematiche più antiche nella storia dell'arte: il Paesaggio. Un ambiente non più onirico, ma cambiato dai sentimenti e dall'approccio umano che nel territorio locale, ma soprattutto a livello nazionale, inficia tutte le positività. Marinella Falcomer delinea nelle sue opere un paesaggio artistico contemporaneo, all'interno del quale formale e informale dialogano all'interno della composizione. Tracce di paesaggio si uniscono in una costante gestualità sempre carica di cromie variegate. Donino Borin ha de facto la città di Caorle nel cuore e nella mente. Di essa fin dalla nascita ne ha colto i più reconditi segreti che, lungo il suo iter si plasmano in scorci unici, sempre ricchi di luci e cromie. Lucio Trabucco illumina la sua arte con una pittura di sogno. Venezia e la terraferma, grazie alle sue interpretazioni assumono colori accesi, tanto da provocare perturbazioni e oscillazioni elettriche visive. Scenari Marinella Falcomer Donino Borin Lucio Trabucco 12 - 26/2/2017 a cura di Alain Chivilò Inaugurazione sabato 18 febbraio 2017 ore 17.30 Ingresso gratuito Casa dei Carraresi, Via Palestro 33/35, Treviso Piano Terra Orari di apertura al pubblico Da Martedì a Giovedì 10 - 18 Da Venerdì a Domenica 10 - 20.