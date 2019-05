Scooter experience: tour enogastronomico tra le colline del Prosecco

Scooter tour enogastronomici tra i vigneti di Valdobbiadene e d'intorni, scoprendo arte, natura, cultura e gastronomia tipica della zona, e non solo. Per trascorrere una giornata diversa e indimenticabile, gli interessati potranno avere maggiori informazioni sui costi e dettagli telefonando o scrivendo un'e-mail a: info.em.key@gmail.com o chiamando il numero di telefono: +393356637333. Un'esperienza meravigliosa, ideale per la singola coppia o per gruppi di amici, per un regalo alternativo o per premiare e stimolare i propri dipendenti in ambito lavorativo.

Gallery