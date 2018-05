Scratch Theory - Laboratorio DJ

Corsi DJ Treviso - Roberto Sorbara - DJ Sorbara

Sabato 12 Maggio dalle 15.00 alle 16.30

Laboratorio per Provare l'utilizzo di Piatti e Vinili per lo Scratch

Sia per Turntablism che Portablism

Per il Primo Appuntamento daremo Risalto al Numark PT-01 da Provare sia in Analogico che in DVS con Serato

Laboratorio da 3 a 6 Persone - Costo 30 Euro

E' Obbligatoria la Prenotazione

Contatti: Roberto Sorbara - 328.3658672 - info@robertosorbara.com

Si terrà presso l'Associazione Officina Libera Delle Idee a Quinto di Treviso in Via E. Mattei 29/A