"Scuola di natura" con Lipu Pedemontana Trevigiana

Scuola di Natura 2017 La Lipu Pedemontana Trevigiana organizza una nuova serie d'incontri per conoscere ed incuriosirsi della Natura che ci circonda. 25 marzo Soccorso fauna selvatica cosa fare se si trova un animale selvatico ferito o in difficoltà con Luca Frasson - Incaricato del Centro di Recupero della Fauna Selvatica, Prov. di Treviso ORE 16:30, LIBRERIA LOVAT, Villorba, Via Newton 13 7 aprile Tracce della fauna selvatica come riconoscere i segni di passaggio e presenza degli animali selvatici con Ernesto Pascotto, Faunista e Veterinario ORE 20:30, BIBLIOTECA COMUNALE DI CROCETTA DEL MONTELLO, Via Erizzo, 133