L’umanità dei manager secondo Sebastiano Zanolli

TREVISO Fare raggiungere a individui e squadre i propri obiettivi professionali, mantenendo la propria umanità. È la ricerca e la sfida che Sebastiano Zanolli, uno dei più carismatici scrittori e speaker motivazionali nel nostro Paese, proporrà ai manager e dirigenti trevigiani giovedì 15 febbraio alle ore 20 presso l’Hotel Maggior Consiglio di Treviso in un incontro aperto al pubblico.

Organizzata da Federmanager Treviso e Belluno, la serata vedrà Zanolli presentare il suo ultimo lavoro, “Risultati solidi in una società liquida”, un manuale completo di teoria, domande ed esercizi per aumentare le chance di successo nel cominciare una propria avventura imprenditoriale. Zanolli racconterà al pubblico come raggiungere obiettivi tangibili fornendo gli strumenti con cui “passare dall’intenzione all’azione”. Nato nel 1964, dopo la laurea in Economia presso l’Università̀ Ca’ Foscari, Zanolli ha maturato esperienze significative in ambito commerciale e marketing in aziende come Adidas e Diesel. Si è occupato di politiche di Employer Branding come consulente di Direzione e presta la sua opera sulle strategie e progetti di Heritage Marketing.