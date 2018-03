Tutti in campo per il secondo tempo con il sindaco Manildo

“Era il 2013: iniziava una grande impresa per una città tutta intera, solidale, viva e aperta. Oggi ripartiamo con un nuovo entusiasmo, con chi in questi cinque anni con esperienza e passione ha portato avanti il cambiamento e con nuove persone e nuovi contributi che arrivano dalla società civile. Perché ogni impresa, se giocata insieme, diventa possibile”. Giovanni Manildo, candidato alle prossime elezioni amministrative, invita tutti a partecipare all’evento che si terrà sabato 24 marzo al campo sportivo di Sant’Angelo in via Tandura, 1.



Dopo il saluto di apertura di Manildo si disputerà una partita di calcio tutta speciale tra la squadra dei blu e quella dei bianchi, tutti rigorosamente vestiti con la maglia di Super...Manildo.



Al termine si terrà un brindisi tra tutti i partecipanti.



L'evento è aperto a tutti.