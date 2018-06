SediciTrenta è un concorso di idee rivolto a gruppi di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. La quinta edizione di SediciTrenta – 1630 è un’iniziativa promossa dal Comune di Treviso in collaborazione con Progetto Giovani attualmente gestito dalla Cooperativa Itaca. L’obiettivo fondamentale del progetto è di stimolare la creatività giovanile in tutte le sue forme e manifestazioni allo scopo di supportarla, valorizzarla e promuoverla nella convinzione che essa rappresenti una straordinaria risorsa di rinnovamento etico, culturale e sociale per la comunità. L’edizione 2018 del Bando SediciTrenta vede coinvolte 5 associazioni e 3 gruppi informali di giovani dai 16 ai 30 anni. La quinta edizione si svolgerà dal 23 giugno al 7 ottobre 2018 a Treviso.



| PROGRAMMA SEDICITRENTA 2018 |

_BUSTER IN LOGGIA

Cineforum

23 giugno 2018 ore 21.00

Loggia dei Cavalieri

a cura di Cineforum Labirinto

Buster in Loggia è un omaggio ad uno dei più grandi attori comici del cinema muto, Buster Keaton. L’evento consiste in una proiezione di alcuni divertenti cortometraggi con accompagnamento musicale dal vivo a cura del pianista Roberto Durante.



_CONTAMINATION CUP

Torneo di calcetto

30 giugno 2018 dalle ore 09.00

Campetti Sacro Cuore

a cura di Open Reources

Torneo di calcio a 8 che prevede la partecipazione di 6 squadre formate da minimo 8 giocatori ciascuna. E dopo il torneo momento di musica e socialità!

Pranzo e cena sono offerti in collaborazione con il Gruppo Bronse del Sacro Cuore.

Evento Facebook/ Contamination Cup



_COMUNICHIAMOCI

Rassegna culturale sulla riscoperta del dialogo e della condivisione

14 luglio 2018

Loggia dei Cavalieri

a cura di La Chiave di Sophia

Una rassegna culturale sul tema della buona comunicazione in senso etico, in concomitanza con l’uscita del sesto numero della rivista cartacea dell’associazione La Chiave di Sophia. L’iniziativa prevede tre proposte con l’obiettivo di promuovere l’importanza di una comunicazione etica, nella quale il dialogo, lo scambio, il coinvolgimento e la responsabiltà sono valori fondamentali ai quali i ragazzi sono chiamata a riflettere. Le tre proposte sono: un laboratorio per bambini, un dibattito con gli autori e gli editorialisti de La Chiave di Sophia ed un cineforum.



_MOSTRA DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA

esposizione di fotografia

dal 7 al 23 settembre 2018

B#S Gallery

a cura di Ardesia Projects

Una mostra di fotografia emergente con artisti locali, nazionali ed internazionali, selezionati in base ad un progetto curatoriale specifico. L’obiettivo è di proporre tecniche sperimentali ed innovative di rappresentazione, presentazione ed esposizione delle opere artistiche.vi sarà un evento collaterale di inaugurazione delle mostra come momento di confronto ed arricchimento culturale con la cittadinanza.



_ROCK’N ROLL’S BACK IN TOWN

Concerto di band giovanili

15 settembre

Piazza Trentin

a cura di Band Emergenti

Un concerto di n.5 band emergenti della scena trevigiana che eseguiranno i brani propri sul palco, alternando generi musicali diversi.



_PUNTI DI CONTATTO-Storie di frontiere

Dibattito-cineforum-musica-mostra

dal 21 al 23 settembre

Piazza San Parisio

a cura di Agorà

Ciclo di eventi incentrato sul tema del confine declinato secondo tre aree: frontiere territoriali, frontiere linguistiche e frontiere del mercato alimentare. Un’iniziativa che propone mostre di fotografia, dibattiti, concerti musicali, cineforum e molto altro.



_AFO’-LA VOCE DELLA MUSICA

Workshop di percussioni africane

22 settembre

Villa Margherita

a cura di AFO’

Un’iniziativa incentrata sulla musica mandingue dell’Africa Occidentale. Un workshop di percussioni rivolto a chi non conosce questo genere di musica per scoprirlo ed imparare a capirlo e, a chi già lo conosce per studiare nuovi ritmi con un maestro africano rinomato. L’iniziativa prosegue con un concerto di musica malingue e un momento di aggregazione e festa.



_FUTURA

Dibattito-esposizioni-musica-performance

8-9, 15-16, 22-23 settembre

6 ottobre

Treviso Sotterranea-Sala d’Arme di Porta SS Quaranta-Binario 1

a cura di Prisma aps Subsculture

FUTURA è un evento che coinvolge tre diversi luoghi della città di Treviso, una riflessione sul futuro e sulla condizione del genere umano. L’iniziativa prevede tre livelli di indagine, che esploreremo attraverso installazioni, opere artistiche, performance, concerti, incentrati su come la tecnologia possa prendere il sopravvento nel futuro e di come, forse, in futuro ancora più lontano, ci possa essere un ritorno alla dimensione naturale.



Per info su SediciTrenta: www.progettogiovanitv.it