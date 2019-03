Sedicitrenta Informa 2019

๐——๐—œ๐—–๐—œ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ง๐—” ๐—œ๐—ก๐—™๐—ข๐—ฅ๐— ๐—” ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿต โ–บโ–ธ

In occasione del Bando SediciTrenta-Sesta edizione, il Progetto Giovani Treviso propone tre incontri di formazione aperti a tutti.



Gli incontri saranno basati sui temi dell’ideazione, organizzazione e promozione di un evento, sul tema della sicurezza nella manifestazioni pubbliche e infine sul concetto del divertimento sano.



โ— ๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—ฅ๐—”๐— ๐— ๐—” โ—



โ—‹ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿต ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ_๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฑ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ

| ๐—ข๐—ฅ๐—š๐—”๐—ก๐—œ๐—ญ๐—ญ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ |

Confronto con

Treviso Comic Book Festival

Suoni di Marca Festival

Cooperativa Pace e Sviluppo

Oblique

Ideazione e organizzazione di un evento: confronto con realtà locali



โ—‹ ๐—š๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑì 14 ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ_๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿด.๐Ÿฏ๐Ÿฌ

| ๐——๐—œ๐—ฉ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—œ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—ข |

Come rendere “cool” un evento alcool free



โ—‹ ๐—š๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑì ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ_๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿด.๐Ÿฏ๐Ÿฌ

| ๐—ฆ๐—œ๐—–๐—จ๐—ฅ๐—˜๐—ญ๐—ญ๐—” |

Come progettare un evento a norma e a regola d’arte

a cura di Roberto Mazzon, Responsabile “Grandi Eventi”, Comune di Treviso e della Cooperativa Sociale Itaca



______________________________

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Progetto Giovani Treviso, Via Dalmazia 17/A, Treviso.



*Gli incontri sono liberi e gratuiti

Per info e conferma partecipazione scrivi a spaziogiovani@progettogiovanitv.it o chiama il 335/6996308

______________________________

Per info su SediciTrenta 2019

Il concorso di idee rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni

Visita: http://www.progettogiovanitv.it/bando-sedicitrenta-2019-2/