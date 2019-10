Il segreto di San Tomaso: escape room in Loggia dei Cavalieri

Una nuova sfida per tutti i nostri amici appassionati di Escape Room, tre ore di puro e sano divertimento. Questa volta la città di Treviso diventa la metà da conquistare. Il segreto di San Tomaso Enigma City Game è la nostra proposta per giocare all’aperto ed è un mix tra una caccia al tesoro con elementi di escape room e urban safari.

Questo gioco vi porta nella Treviso medievale a conoscere uno dei segreti dei Cavalieri Templari, sarete personaggi eroici, chiamati a fare atti di grande coraggio, per impedire al male di prendersi la città. Intelligenza, saggezza e agilità sono le mete da conquistare. Storia ed arte vi accompagneranno lungo tutto il percorso. Ultima ed unica data disponibile per quest'anno è domenica 27 ottobre 2019 ore 10. In questa edizione si sfideranno solo 6 squadre da 6 giocatori ciascuna. Il costo a persona è di 30 euro.