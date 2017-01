Seminario gratuito "Come Vincere nel Web" mercoledì 4 gennaio 2017 a Silea (TV) ore 9,30 Mercoledì 4 gennaio 2017 si terrà presso Area-8 Business Center - Via Galileo Galilei, 15 - 31057 - Silea (TV) "Come vincere nel web", il seminario a cura della web marketing agency padovana Prima Posizione Srl. L'evento è dedicato a tutti gli imprenditori e top manager che vogliono approfondire i temi principali che riguardano il web marketing, in modo da sfruttare appieno le risorse che il web mette a disposizione di chi fa business. "Come vincere nel web" sarà un'occasione di formazione e confronto, in cui verranno spiegate le linee guida fondamentali da seguire quando si intraprendono delle attività di promozione online, al fine di ottenere un buon ritorno sull'investimento. A tenere le due ore di formazione sarà Daniele Celentin, consulente della web agency padovana ed esperto in tema di web marketing, che metterà a disposizione dei partecipanti tutto il suo know how. La partecipazione al seminario è gratuita ma i posti sono limitati a 50, perciò è vivamente consigliato di iscriversi tempestivamente tramite il form disponibile a questo link http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-silea-pr/ Cosa: Seminario gratuito sul web marketing Dove: Area-8 Business Center - Via Galileo Galilei, 15 - 31057 - Silea (TV) Quando: Mercoledì 4 gennaio 2017 ore 9.30 Link per l'iscrizione: http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-silea-pr/ Comunicato a cura di Prima Posizione Srl