Seminario di presentazione dei movimenti e danze sacre di Gurdjieff

L'evento è aperto a tutti e non richiede particolari capacità fisiche, è gratuito ma è necessaria la prenotazione.



☀ Programma



Pratica dei Movimenti, letture sull’insegnamento, meditazione, ascolto della musica, esercizi di attenzione e presenza, momenti di condivisioni.



Condotto da Shurta



☀Dove e quando:



Presso Spazio Zero

Via Giambattista Tiepolo 12

Silea – Treviso



orario: 20,00-22,00 venerdì 21 settembre.



La struttura offre un servizio di B&B convenzionato con il seminario.



Sono richiesti vestiti comodi, possibilmente di colore bianco o comunque chiaro, senza scritte e un paio di calzini.



☀INFO E ISCRIZIONI



Email: info@movimentidanzesacre.it

per iscrizioni e info per il B&B: Chiara Miani

mianichiara@gmail.com

tel. 0422 361079



☀LOCANDINA EVENTO NEL SITO

https://www.movimentidanzesacre.it/eventi/evento-a-silea-tv/





Foto di Cristina Berlini