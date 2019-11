A Silea un seminario dedicato al campo famigliare

Art-expo, Associazione Culturale di Treviso, con piacere presenta una nuova iniziativa di Ranieri Rossi che in questa occasione è accompagnata da Monica Zambon.

L'incontro sarà introduttivo a un percorso in cui ogni individuo, ogni famiglia potrà mettersi a disposizione della Vita per acquisire delle competenze nuove nella comprensione del campo famigliare. Non si troveranno in questo Percorso esperienziale delle cose scontate o insegnamenti ripetitivi. Sarà invece un tentativo di portare in un altro piano di osservazione della vita dove essa si manifesta direttamente con noi. Ci rende partecipi di una nuova modalità di considerare il mondo e per arrivare a tale dimensione è proprio necessario fare questo passaggio partendo dal campo famigliare. Tutti sono i benvenuti e per qualsiasi informazione basta fare riferimento ai numeri telefonici riportati sul volantino.