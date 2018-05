Seminario sul ramen con Yuri Kagawa

Le Ramen Night riprendono a settembre, ma vi avevamo promesso una sorpresa, ed eccola! Un'intera serata assieme a Yuri, per parlare di ramen, mangiare ed impararne i segreti! Sono contenta che in questi ultimi anni tante persone abbiano apprezzato i miei ramen alla "Ramen Night" di Ikiya. Per ringraziarvi, organizzeremo un seminario di ramen di Yuri il 13 giugno! Nel seminario, vi farò vedere come si fa l'autentico brodo per il ramen, l'arrosto di maiale Chashu e i tagliolini fatti a mano.

Come menù da prenotare, potrete scegliere tra "Ramen con salsa di soia", "Ramen con crema di Miso" e vi farò anche un altro piatto nuovo di Ramen "Tan Tan Men", cioè ramen con brodo agro piccante con una base di crema di miso e di sesamo, accompagnato con macinato di suino! E' una variante di ramen popolare anche in Giappone! Tutti i menù hanno anche le versioni vegane, naturalmente! Ovviamente non solo vi farò vedere la dimostrazione, ma vi spiegherò anche dell'autenticità del Ramen e risponderò anche alle vostre domande! Alla fine vi servirò i ramen fatti sul momento e potreste gustarli con calma con gli amici. Vi aspetto numerosi per divertirci assieme!

PRENOTAZIONI E DECALOGO PER GLI EVENTI CULINARI DA IKIYA

Ricordiamo che questi eventi sono a porte chiuse, solo per prenotati con tessera Nipponbashi, e che le prenotazioni si chiudono al venerdì alle 14.00.

Come funziona il tesseramento durante le serate?

– Tessera ridotta 2018: GRATUITA alla prima serata, e vale fino al 31 dicembre 2018. La tessera ridotta dà diritto a partecipare a Ramen Night e Made in Osaka, ma non dà diritto agli sconti e alle promozioni dedicate.

– Tessera ordinaria 2018: costo 10,00€ fino alla fine di dicembre 2018. Dà diritto a partecipare a tutti gli eventi, i corsi e i viaggi di Ikiya, ad un menu scontato dedicato ai soci, e dà accesso al Programma Fedeltà di Ikiya. Il Programma Fedeltà permette di accumulare punti ad ogni acquisto (online e in sede a Treviso) per poterli utilizzare come buoni sconto! I dettagli sono online alla pagina dedicata.

Dove? Da Ikiya, Via San Nicolò 15, 31100 Treviso.

Quando? Mercoledì 13 giugno, a cena.

Cosa propone Ikiya? Questa serata prevede un menu con una porzione di ramen a testa, a scelta tra shoyu ramen, miso ramen oppure tan tan men, con brodo e spaghetti fatti in casa da Yuri. Assieme al menu avrete tè freddo per tutta la sera, un dolce speciale fatto per l'occasione e caffè. Inoltre, Yuri vi mostrerà come si crea un ramen dalla base, e sarà a vostra disposizione per tutta la sera per rispondere ad ogni vostra domanda!

Quanto costa? La partecipazione a questo seminario ha un costo fisso pari a 30,00€, comprendenti una ciotola di ramen fatto in casa, tè freddo giapponese, dolce artigianale speciale per la serata e caffè.

Come funziona la prenotazione? Basta registrarsi online oppure direttamente da Ikiya, fornendo i propri dati, il numero di persone e il tipo di ramen prenotato (carne o tofu). Dopodichè avrete 24 ore per confermare la prenotazione attraverso il versamento del totale della serata (30,00€ per persona). Ricordiamo che le prenotazioni chiudono il 9 giugno. Non accettiamo alcun tipo di prenotazione giunta dopo la chiusura.

Il pagamento è restituibile qualora modifichiate o cancelliate la prenotazione entro sabato 9 giugno. Tutte le modifiche e le cancellazioni effettuate da domenica 10 in poi lo perdono automaticamente.