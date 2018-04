LA SERA ETICA - L'Associazione culturale "Kantiere Misto" (A. P. S. - A. C. U.) ha il piacere di invitarvi allaprima edizione de "La sera etica", serie di incontri nei quali saranno trattate delle tematiche diconfine tra filosofia, medicina, bioetica ed antropologia. Detti incontri - tenuti da Marco Tuono,filosofo e "cultore della materia" in bioetica presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia - avrannol'obiettivo di riflettere su delle questioni attuali, per sviscerarne la complessità interna e porre deipunti interrogativi su alcune certezze del senso comune. Verranno così indagati il corpo, da leggersicome un crocevia di saperi e di pratiche culturali, la fine della vita umana - tenendo anche presentela questione del testamento biologico - e l'inconscio. Sarà, inoltre, dato spazio al dibattito.Tali serate si svolgeranno secondo il seguente calendario: mercoledì 4 aprile: "I trapianti d'organo. Per una filosofia del corpo"; mercoledì 11 aprile: "Il corpo oggi. Modificazioni e mutilazioni"; mercoledì 18 aprile: "Il fine vita, tra medicina ed etica"; venerdì 27 aprile: "Approssimazioni all'inconscio".Gli incontri si terranno a partire dalle ore 21.00 presso la Casa delle Associazioni, via Piave 2Oderzo (TV), nella sede dell'associazione "I bambini della Casa del sorriso".Vi aspettiamo numerosi.