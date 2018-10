Serata introduttiva auto trattamento riflessologia facciale vietnamita

RIFLESSOLOGIA FACCIALE VIETNAMITA



Stupefacente metodo di riflessologia facciale che arriva dal Vietnam che permette alla persona di prendersi cura in modo naturale ed economico. Una volta appresa, questa metodologia permetterà a ogni persona di sentirsi bene ed intervenire su molti disagi in qualsiasi momento e dovunque.



CORSO BASE PER L'AUTOTRATTAMENTO



Lo studio di base di questa strabiliante tecnica permetterà a tutti, in poche ore, di imparare una sessantina di punti-riflesso situati sul viso e la loro applicazione.



Programma



- Storia del Dien Chan (riflessologia facciale originale vietnamita)



- Mappa di riflesso sul viso

- Come mappare i punti di riflesso

- Tecniche e attrezzi base di riflessologia facciale

- Gli schemi più semplici da applicare subito.

- I sei movimenti di massaggio linfodrenaggio

- I dodici esercizi di massaggio mattutino e (serale) - Tanta pratica di coppia per imparare bene ad autotrattarsi



Scopo del corso



Saper applicare la riflessologia su se stessi ed intervenire sui mali comuni.



Requisiti



Nessuno. Il corso è aperto a tutti



Chi non deve mancare



Tutti coloro che vogliono prendersi cura in modo naturale ed economico; inoltre, tutti coloro che operano nel settore del benessere del corpo e di aiuto alla persona.



Materiali



Dispensa del partecipante consegnato al corso e modulistica per esercitazioni.

Libro di base Dien Chan in italiano