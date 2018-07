Serata con le stelle @Oasi Cervara

Ancora una serata fra scienza e teatro per la terza apertura notturna, sabato 21 luglio con la serata dedicata all'esplorazione del cielo australe. Fra un appuntamento e l’altro sosta al barco per uno spuntino.

Ore 19.30 – Navigatori alla scoperta del cielo australe

Sin dall'antichità il cielo è stato per l'uomo la prima bussola per la navigazione. Infatti i viaggi alla ricerca di nuove vie di commercio delle spezie, ricerca dell'oro e argento e nuovi mercati contribuirono ad un grande progresso delle scoperte geografiche. In questi lunghi viaggi occorreva una grande conoscenza del cielo, e le stelle conosciute fino a quel momento entrarono a far parte degli atlanti celesti. Lo spettacolo è scritto a quattro mani da Elena Lazzaretto, laureata in astronomia e l'attrice Valentina Paronetto. Jessica Pettenà accompagnerà musicalmente questo viaggio con l'arpa su partiture del compositore francese Bernard Andres.

Ore 21.45 – Atelier du ciel

Il cielo notturno di luglio è un tesoro di oggetti splendenti, eventi astronomici magnifici per appassionati e non. Un semplice telescopio aiuta, ma anche l'osservazione ad occhio nudo offre non poche sorprese. Per questo Oasi Cervara propone un momento di osservazione del cielo di luglio, stesi a pancia in su, con la guida di Elena Lazzaretto. Laureata in Astronomia presso l’Università di Padova, si occupa di comunicazione e divulgazione dell’astronomia. Collabora con l’Ufficio Stampa INAF – per il quale cura il notiziario audio-video di astronomia e astronautica URANIA – e con l’Osservatorio e il Planetario di Padova.