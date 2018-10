Serata di degustazione: SYRAH alla cieca

Serata di degustazione dedicata ad un solo vitigno, il SYRAH, dove affronteremo ben 6 vini alla cieca, ovvero senza conoscerne nè la provenienza, nè il produttore, nè l'annata di produzione. La degustazione alla cieca è molto interessante, serve per stimolare olfatto, palato e cervello, serve ad analizzare un vino e capirne di più ma senza essere prevenuti in merito a chi lo produce o il terroir di provenienza.

Questa serata sarà



GIOVEDI' 29 NOVEMBRE h.20.30 - SYRAH ALLA CIECA



Il nostro Chef Gabriele vi preparerà in abbinamento



PAPPARDELLE AL RAGU' DI LEPRE E CASTAGNE



Il costo della serata è di € 30 a persona.

La prenotazione è obbligatoria ed è richiesta una caparra confirmatoria di € 10 al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà confermata solo al momento del versamento della caparra (contanti o bonifico). Eventuali cancellazioni devono pervenire entro e non oltre Martedì 27 novembre con restituzione della caparra, oltre tale data non sarà più possibile restituire la somma versata.