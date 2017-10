Venti ragioni per non andare a letto presto martedì sera a Treviso

TREVISO Martedì 24 ottobre vedrà aprire le porte del Teatro Comunale di Treviso (Teatro Mario del Monaco - corso del Popolo 31 Treviso) per una serata di Gala, ad ingresso gratuito per la cittadinanza.

Questo Gala è dedicato alla Formazione poichè ivi si esibiranno artisti e tecnici vincitori dei Bandi finanziati dal Fondo Europeo per corsi di Alta Formazione dello Spettacolo. Grande attesa soprattutto per lo spettacolo offerto dai professionisti coinvolti da Accademia Teatrale Veneta, i quali presenteranno un pre-spettacolo, assolutamente non convenzionale, negli spazi del foyer del teatro, con la partecipazione della danzatrice Alexandra Foffano. La serata sarà presentata da Debora Caprioglio con regia di Giancarlo Marinelli. L'evento sarà a ingresso libero ed è realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto.