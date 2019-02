Serata di presentazione corso Onav

Ti piace il vino e vorresti imparare qualcosa in più?

Il corso per diventare Assaggiatore organizzato da ONAV è quello che fa per te.

Sono 15 lezioni teorico-pratiche di circa 2 ore ciascuna, più una sessione d’esame, che prenderanno il via il 6 Marzo a Spresiano,



Se vuoi saperne di più, senza impegno, ti aspettiamo in una delle serate di presentazione dove avrai modo di incontrare la delegazione di Treviso dell'Associazione Nazionale Assaggiatori Vino che da oltre 50 anni si occupa della formazione di giudici e valutatori.