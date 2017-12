Serata dell'Epifania...in motonave!

Cari amici, a grande richiesta vi riproponiamo la serata dell'epifania a bordo della motonave silis, la quale rimarrà ormeggiata nel porto di Casale Sul Sile, dove assisteremo allo spettacolo del rogo della "vecia" con cena a bordo.



Imbarco ore 19.30 presso il porto di Casale sul Sile (via San nicolo' 2).



Motonave riscaldata.



Aperitivo di benvenuto con fritti misti.



Antipasto

Sopressa nostrana del " salumificio da Pian " con pioggia di gorgonzola fuso e polenta fresca.



Primo piatto

Risotto con salsiccia, radicchio e raboso.



Secondo piatto

Cotechino con insalata di radicchio.



Dolci tipici



Prosecco alla spina, acqua, caffè con grappa e amaro.



€30,00 per adulto

€15,00 per ragazzo dai 6 ai 14 anni



Per informazioni e prenotazioni contattare:



0422788663 Nicolas

3355245599 Glauco

3356296606 michele