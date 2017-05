Serata interattiva con Bruno dell'Osteria Ai Pioppi

Tutto iniziò con un po' di vino e salsicce, una griglia, qualche tavolo e un'altalena: era il 1969 quando Bruno Ferrin e Marisa Zaghis diedero il via a una delle dieci attrazioni più bizzarre e fatte a mano del mondo, secondo la classifica del Guardian, il famoso quotidiano inglese. Prima il successo inaspettato dell'osteria in un pioppeto a Nervesa della Battaglia, poi l'improvvisa passione del titolare per la saldatura, ecco che, con le sue 40 attrazioni, l'Osteria ai Pioppi è diventata un polo di attrazione non solo per la Marca Trevigiana, ma anche oltre confine, con i suoi 50 mila visitatori all'anno.

### Con Bruno parleremo del mondo in cui questi ingredienti lo mantengono attivo e in salute a ben 80 anni: ✓ la passione come ingrediente vitale; ✓ la determinazione come condimento essenziale; ✓ la creatività come stimolo a non fermarsi mai; ✓ "Il movimento è la fonte delle mie idee: guardo un sasso che rotola, una foglia che cade e mi viene in mente un'attrazione". ### L'evento dalla collaborazione fra il Laboratorio Insieme è più facile, un'idea di Lucia Merico SpiritualCoach, condotto a Treviso da Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista, e l'associazione sportiva Palestra Strada Facendo. Il laboratorio si volge ogni 3° mercoledì del mese. Per la partecipazione viene chiesto un contributo minimo di €5 il cui ricavato viene devoluto semestralmente a scopi di beneficenza. ### PRENOTAZIONE: Roberta - cell 320 4103952 - info@robertamarzola.it ###