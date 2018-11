A dieci anni dalla vittoria sul traguardo del Campionato del Mondo di Varese, Alessandro Ballan tornerà a festeggiare la maglia iridata in una serata speciale organizzata al Teatro Accademico dal Comune di Castelfranco Veneto in collaborazione con il Panathlon Club Castelfranco Veneto.

Un evento dedicato agli appassionati e ai tifosi del mondo del ciclismo che richiamerà nella città del Giorgione tutti i più grandi campioni delle due ruote per festeggiare un successo entrato di diritto nella storia delle due ruote. Alessandro Ballan, insieme ai compagni di nazionale che erano presenti a Varese e a tantissimi ospiti d'eccezione rivivrà gli indimenticabili momenti che hanno regalato all'Italia l'ultimo titolo iridato che ancora brilla nella bacheca azzurra. "Sono già passati 10 anni ma l'emozione, quando ripenso a quel giorno, è sempre la stessa. Per questo abbiamo pensato ad una serata che consenta a tutti di tornare con la testa e con il cuore a quel giorno ma, allo stesso tempo, che ci spinga a guardare avanti con entusiasmo e fiducia nel futuro" ha spiegato Alessandro Ballan.



La "Serata Mondiale" in onore di Alessandro Ballan che si celebrerà sabato 17 novembre a partire dalle ore 19 all'interno del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto si arricchirà anche di diversi interessanti eventi collaterali destinati a rendere indimenticabile la giornata. L'intero evento sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma martedì 13 novembre 2018, alle ore 11.00 presso il Municipio di Castelfranco Veneto.