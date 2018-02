Serata piemontese da Bistrot 46

Serata dedicata alla cucina piemontese con la degustazione di alcuni piatti tradizionali.

Il contributo per la serata è di 25 euro.

Solo su prenotazione mediante contatto

Per partecipare a tutti gli eventi da noi organizzati è necessario essere tesserati all'Associazione Bistrot 46.

Il tesseramento può avvenire la sera stessa dell'evento ed ha un costo di euro 5.

MENU

Finger food di benvenuto

Magatello di vitello cbt con salsa tonnata

Ravioli del Plin

Brasato al Nebbiolo con purè

Bonet

Vini selezionati per la serata