Serata presentazione Dien Chan riflessologia facciale vietnamita

PRESENTAZIONE DIEN CHAN

Lunedì 14 maggio 2018 ore 20.30

dalla guerra del Vietnam alla Multi Riflessogia vietnamita, la storia, che cos'è? come funziona? cosa può fare?

presso Artigianato Trevigiano, Via S.Giuseppe 21/g Conegliano (TV)

ENTRATA LIBERA

Per la prima volta a Conegliano TRI VAN TROUNG racconta la storia della nascita di questa disciplina del benessere, nata dalle ceneri della guerra del Vietnam e che ora si sta divulgando in tutto il mondo. Oggi puoi DIVENTARE IL PROTAGONISTA DEL TUO BENESSERE, SEMPLICE TECNICA DI AUTO TRATTAMENTO per DOLORI CERVICALI, SCHIENA, RAFFREDDORE, MAL DI TESTA, E TANTO ALTRO.

RELATORE: VAN TRI TROUNG Riflessologo facciale Presidente Associazione Dien Chan

BQC Italia. Info: Luca Collot 346/7749606 lucacollot@gmail.com

RELATORE: IRMA CENDRON Life Coach, Consulente di Bellezza e Benessere Senior

Manager FLP Make Up Artist, Consulente Ayurvedica

Info 3495895483 irma.cendron@tiscali.it

BE...AGORA' info Silvia 3460862757

