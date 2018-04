Serata di solidarietà a Breda di Piave

Sabato 21 aprile alle 20.45 si terrà nella scuola primaria "Puccini" di Breda una serata a fini benefici per la raccolta di fondi per la locale Casa Spigariol-Minatel. Parteciperanno l'Orchestra "Ensemble Ravel", diretta da Alberto Mattia Bellio, e il coro "Minifestival" diretto da Sara Carraro. Interverranno il coordinatore e l'educatrice di casa Minatel Mariano D'Innocenzo e Giulia Facchin. In auditorium sarà possibile ammirare la mostra "Gust'Arte" con le opere realizzate dagli ospiti della struttura bredese. Presenterà la serata la professoressa Antonella Brini.

Ingresso libero. Evento in collaborazione con il Comune di Breda e grazie alla partecipazione dell'Istituto Musicale "Maurice Ravel", associazione AreaE20, coro Minifestival di Pero.