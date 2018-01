"Serate di Corde in Libertà": lezioni di shibari e kinbaku

Serate di Corde in Libertà: dal 12 Gennaio prende vita l'attività 2018 di Kinbaku Emotion con i venerdì di Corde in Libertà, momento di ritrovo per tutti, Rigger esperti, Rigger alle prime esperienze, Bunny , Appassionati o Semplici Curiosi che vogliono avvicinarsi e conoscere lo Shibari ed il Kinbaku in un ambiente accogliente e in sicurezza. Sarà l'occasione per i Rigger per usufruire dei punti di sospensione e legare le proprie Bunny. Chi sta imparando potrà fare esperienza in compagnia e sotto l'occhio esperto dei Rigger presenti. Chi vuole provare l'esperienza delle corde potrà farla in sicurezza. Chi vuole semplicemente conoscere questo mondo può prendere un tè in compagnia e assistere all'attività che si svolge durante la serata. Come di consueto per Kinbaku Emotion l'entrata è libera, non sono richieste tessere, iscrizioni e per la partecipazione non è richiesto alcun costo. L'unico limite è la capacità del locale. Apertura alle 20.30.