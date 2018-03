Serate d'incanto 2018

Come ogni anno gli allievi delle classi di canto moderno dell'Istituto Musicale ''A. Benedetti Michelangeli'' di Conegliano si esibiranno con le più belle canzoni italiane e internazionali della tradizione pop/rock giovedì 30 marzo 2018 alle ore 21.15 presso il Martini Urban Ristobar in via Pietro Maset, 16 a Conegliano.



Questa serata è stata da sempre promossa dalle nostre bravissime insegnanti di canto - Cinzia Celotto, Rita Piaia, Maria Possamai e Sara Zanchetta - con lo scopo di dare la possibilità agli allievi di esibirsi di fronte a un pubblico, di confrontarsi e conoscersi e soprattutto di imparare a ''tenere il palco''.



Lasciatevi trascinare dalle splendide voci dei nostri cantanti, venite a divertirvi insieme a noi al Martini che negli ultimi anni è stato ospite caloroso di questi concerti.







Info e contatti:

Istituto Musicale “Arturo Benedetti Michelangeli

Via Frate Angelo Armellini, 13

31015 Conegliano (TV)

Tel./fax 0438 21190

E-mail info@istituto-michelangeli.it

Web www.istituto-michelangeli.it

