Serena Abrami in concerto a Oderzo per inDipendenza Sonora

Primo appuntamento del 2018 per inDipendenza Sonora: domenica 25 febbraio alle ore 21.00, presso l’Osteria dei Giusti di Camino di Oderzo si terrà il concerto elettroacustico della cantautrice marchigiana Serena Abrami. È possibile cenare in Osteria a partire dalle ore 20.00: è consigliata la prenotazione al numero 0422 718600.

L’artista

Serena Abrami (https://it.wikipedia.org/wiki/Serena_Abrami) è una cantautrice di Civitanova Marche (MC). Con un'intensa attività live alle spalle e sul palco sin da piccola, Serena ha collaborato con diversi artisti italiani come Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Cristina Donà, Gnu Quartet, Musica Nuda, Paola Turci, Marina Rei, Perturbazione, ed internazionali (Suzanne Vega, Terra Naomi); ha partecipato a trasmissioni televisive (tra cui "Top of the Pop's", "Quelli che il calcio") e radiofoniche nazionali.

Esordisce discograficamente con "Lontano da tutto" (2011); l'album contiene "Tutto da rifare", scritta da Ivano Fossati e "Lontano da tutto", brano scritto e pensato per lei da Niccolò Fabi, con la quale partecipa al Festival di Sanremo 2011 nella categoria "Nuove Proposte" classificandosi quarta. Lo stesso anno duetta con Max Gazzè nel singolo "Scende la pioggia (da un'ora)" e nel 2012 incide il singolo "Ottobre" insieme a Tommaso Cerasuolo, voce della band Perturbazione, sotto la produzione di Luca "Vicio" Vicini dei Subsonica.

Il 9 dicembre 2016 esce il suo secondo album, "Di imperfezione". Il primo singolo "Credo" finisce nella compilation di dicembre di Rockit, mentre il video del secondo singolo "Di imperfezione" viene pubblicato in anteprima su Rockerilla. Il video del terzo singolo "Forse è culturale" è uscito il 2 luglio in esclusiva su Coming Soon, mentre il video del remix dell'inglese Howie B in esclusiva su Rockit. Le nuove undici tracce sono state registrate tra il Nufabric Basement di Fermo ed il Panic Botton Studio di Londra sotto la guida del fonico Steve Lyon (Cure, Depeche Mode) e masterizzate da Pete Maher (The Rolling Stones, U2). L'attuale suono della band mescola atmosfere BritPop e Folk Rock. Tra le influenze: Joni Mitchell, Feist, Beth Gibbons e Smoke Fairies, senza dimenticare i grandi cantautori italiani.

Gli organizzatori

Il nome inDipendenza Sonora indica un gruppo di giovani di Camino di Oderzo (Treviso) nato nel 2012: da allora organizza eventi musicali nell’opitergino-mottense. Ha organizzato in particolare cinque edizioni del festival omonimo: le prime quattro (2013-2016) all’interno dei festeggiamenti patronali di Camino di Oderzo, e la quinta (2017) nell’ambito del Festival del Bene Comune a Oderzo.