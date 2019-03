Carnevale notturno a Ponzano Veneto: sabato la grande sfilata dei carri

Il Circolo Amici di Merlengo organizza per sabato 23 marzo la diciassettesima sfilata dei carri allegorici, nona edizione in notturna, con partenza alle ore 20 dal piazzale mercatale dii Paderno di Ponzano.

Dopo aver sfilato nei migliori carnevali del Veneto, il gruppo Amici di Merlengo si appresta a sfilare tra le mura cittadine e presentare il proprio carro allegorico “Dalla Padella alla Brace”. Saranno presenti le seguenti compagnie carnevalesche coi propri carri: Carnevale Insieme Signoressa,Amici di Quarto D’Altino,Gruppo Simpatia Musestre, I Sensa Pasiensa San Floriano, Ragazzi Anni 80 Lovadina, Carnevale Selva, l’Allegra Compagnia Porcellengo, Luna d'Agosto Zerman, Pro Loco Sant'Angelo, Fioi de Ca Tron; in piu ci saranno i gruppi a piedi tra cui Contrada S.Lucia Castagnole e Amici dello Snapvieh e molti altri carri delle associazioni del comune di Ponzano Veneto per un totale di diciassette allegorie sfilanti. La sfilata si snoderà per le vie di Paderno e Merlengo attraversando la piazza principale per far assaporare a tutti la magia e le luci dei carri in notturna e far gustare agli stessi carristi il bagno di folla che ogni anno la piazza sa regalare.La serata finirà poi con una grande festa aperta a tutti ed una ricca lotteria. Dopo l’enorme successo dello scorso anno, Merlengo e tutto il comune di Ponzano si apprestano a vivere un’altra magica notte sulle ali del Carnevale.