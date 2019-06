Raduno di Lancia Delta nelle strade della Marca

Appuntamento da non perdere, domenica 23 giugno, per tutti gli appassionati di automobilismo nella Marca. Una grande sfilata di Lancia Delta partirà da Treviso, in una suggestiva location tra gli antichi palazzi veneti dell’800 e il lento scorrere del fiume Sile.

Si proseguirà poi lungo le strade del famoso “Rally della Marca”, che ci porteranno tra ville venete e incantevoli paesaggi prealpini sino ai luoghi madre di uno dei vini più noti al mondo, il Prosecco, ovvero le terre tra Valdobbiadene e Conegliano. Lì verrà fatta una breve sosta nella cantina Vigne Matte. Si ripartirà alla volta della splendida selva del Montello, tra secolari piante e panorami mozzafiato sulla pianura sottostante, per poi degustare un’ottimo pranzo con prodotti tipici al ristorante Da Vettorel. Non monacherà l’occasione per ricordare anche qualcuno di speciale.