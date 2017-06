Sfilata di Moda 'La Natura' - 09 Giugno 2017 Treviso Anche quest'anno l'Istituto di Moda Treviso Fashion School organizza la Sfilata di Moda di fine anno scolastico. Questo evento è diventato già una tradizione. Nel cuore di Treviso, nella Piazza dei Signori sfileranno i modelli degli abiti realizzati dall'inizio alla fine dai nostri studenti del 1° e 2° anno e dagli ex allievi. Saremo lieti di accogliere tutti gli appassionati di Moda e di trasformare insieme questo evento in una festa, dove la Moda sarà la regina della sera a Treviso. Desideriamo far conoscere meglio la nostra scuola, in nostri Corsi Di Moda, la creatività dei nostri studenti ai trevigiani, italiani ed al mondo intero. Siamo diventati una Scuola internazionale di Moda e desideriamo che sempre più persone sappiano di noi. Le nostre attività sono rivolte alle persone alle persone di tutte le età, ma specialmente ai giovani che desiderano imparare una professione ed entrare nel mondo affascinante della Moda. Vi aspettiamo alla Sfilata di Moda 'La Natura' 09 Giugno 2017 Venerdì Treviso Piazza dei Signori Ore 21:00 Presenta Treviso Fashion School. A presto! Antonia Cusciac Direttrice dell'Istituto di Moda Treviso Fashion School