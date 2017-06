Sha and the banals live ai giovedì musicali Montebelluna

MONTEBELLUNA Puntualmente anche quest'anno prendono il via i "Giovedì musicali" in centro storico a Montebelluna. Aprono le danze nel vero senso della parola SHA AND THE BANALS presso il Tandem Bar. Cover Rock and Roll, Rockabilly, Blues, funk e pop. Dai successi degli anni 60 ai giorni nostri, dalle hit italiane a quelle internazionali, per una serata indimenticabile. Il Tandem Bar propone ottimi aperitivi cocktail, in un ambiente piacevole, accogliente e ben arredato.