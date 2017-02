Shà and the banals live a Loria

LORIA Sha and the Banals pronti per festeggiare il carnevale facendovi ballare con la miglior musica dagli anni 60 ai 90, passando dal rock al pop al funk, in un Jukebox Informale coinvolgente e travolgente!! Si esibiranno Martedì 28 in un bellissimo e nuovissimo locale nel cuore del borgo di Loria. Nata dall'idea di due ragazzi amanti del loisir e del buon gusto, la Birreria Casa Lolo Beer Garden offre un'ampia varietà di birre artigianali europee da gustare comodamente seduti nelle sale interne o in giardino. A fare da appetitoso contorno vi è un piccolo servizio di ristorazione che contempla, in un meraviglioso digesto, tutte le sfiziosità e le golosità tipiche del territorio. Una cantina rinomata di vini e bibite ricercate per accompagnare antipasti misti, primi, secondi e contorni. Impossibile mancare!