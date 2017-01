Shà and The Banals live a Caerano

Torna al Bar Amico lo show dello scatenato Shà accompagnato dai suoi sempreverdi Banals. Reduci dai bagordi di capodanno ma sempre pronti a dare il massimo a suon di rock and roll anni 50, beat taliano rock, pop, funk e soul vi faranno ballare e divertire per una serata indimenticabile. Il Bar Amico vi aspetta nel centro di Caerano San Marco via Kennedy 26 con i migliori spritz, tramezzini, panini, birre e snack. Per info: https://www.facebook.com/Bar-Amico-Laura-Roncali-686987418081809/ https://www.facebook.com/shaandthebanals/ https://www.facebook.com/events/180042249138165/