Shà & The Banals - Jukebox informale

Tutto pronto per l'esibizione del grande Sha e i suo Banals. Carichi più che mai si esibiranno in un spettacolo di cover dal rock and roll di Elvis al beat rock dei Corvi, dai Creedence a Stevie Wonder, dagli anni '60 al trash pop italiano. Lo staff del Lowenbrau a Caselle di Altivole preparerà piatti a base di Carne alla Griglia, Club Sandwich, Hamburger, Bruschette, Fritti, Taglieri, Toast e ottime birre. Serata coinvolgente e scatenata, un evento di puro divertimento assicurato! fb.com/shaandthebanals/