"Shame and Soul", proiezione del documentario di Fabrica per Imago Mundi

“Shame and Soul” (“Vergogna e anima”) è l’ultima produzione di Fabricaper Imago Mundi Art e sarà proiettato a Treviso, negli spazi Bomben della Fondazione Benetton Studi Ricerche, sabato 4 marzo alle 18. Il documentario, realizzato da Marco Pavan di Fabrica, ha per protagonisti il fotografo inglese Giles Duley e l’illustratore siriano Semaan Khawam, esule in Libano, entrambi presenti nelle rispettive collezioni Imago Mundi. Duley, che ha già gravitato nell’orbita di Fabrica, è stato attirato dall’opera di Khawam contenuta nel catalogo Imago Mundi Siria. Fabrica e Imago Mundi hanno favorito quindi il loro incontro a Beirut, dove Khawam vive dal 1988, quando ancora ragazzo è stato costretto ad abbandonare la Siria.



Khawam e Pavan saranno presenti in sala dopo la proiezione per una conversazione con il pubblico. Proiezione in inglese con sottotitoli in italiano, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Approfondimenti e informazioni: http://bit.ly/2mgYj1J