Shizendo - La via della natura | Oriente e occidente all’Oasi di Cervara

Venerdì 13, Sabato 14 e domenica 15 settembre*

Oasi Cervara, Quinto di Treviso



Si apre venerdì 13 settembre la seconda edizione di SHIZENDO. LA VIA DELLA NATURA, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Sorgente di Morgano e Oasi Cervara. Dopo il successo dello scorso anno, SHIZENDO (自然 SHI ZEN = natura, 道 DO = via) torna a ospitare numerose realtà del territorio per vestire d’Oriente il cuore del Parco del Sile, la cui valorizzazione, salvaguardia e fruizione sono il fulcro dell’evento. In occasione dell’inaugurazione ufficiale di venerdì alle 18.30, si avrà la partecipazione speciale di Fondazione Benetton Studi Ricerche con la proiezione del film documentario I GIARDINI DEL TÈ DI DAZHANGSHAN (16:9 HD / col. / sound stereo 2019, durata 30’, produzione Fondazione Benetton Studi Ricerche con la regia di Davide Gambino, in collaborazione con Gabriele Gismondi), dedicato al luogo al centro della trentesima edizione del Premio Internazionale per il Giardino Carlo Scarpa. Il documentario sarà introdotto da Patrizia Boschiero, curatrice, con Luigi Latini e Maurizio Paolillo, dell’omonimo volume collettivo.

Tante sono le proposte culturali e attività per adulti e bambini in programma per sabato e domenica, curate da Associazioni del territorio, Istituzioni e persone specializzate in diverse discipline orientali votate alla piena integrazione dell’elemento umano e naturale. Previa prenotazione, sarà possibile partecipare a workshop di ikebana, shiatsu, meditazione, arti marziali, origami e calligrafia. Inoltre, vi saranno uno spazio dedicato all’animazione di fiabe d’oriente per i più piccoli, testimonianze di un viaggio, giochi tradizionali da tavolo da Cina e Giappone, punti di ristoro a tema a cura della Pro Loco del Comune di Quinto di Treviso. Durante tutta la manifestazione, l’Associazione Sorgente offrirà ai visitatori trattamenti shiatsu gratuiti. Workshop e trattamenti sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.



Programma completo:

INFO e PRENOTAZIONI

shizendo@sorgente.cloud

+39 337 3887107

INGRESSO

Tutte le attività sono gratuite per i visitatori dell'Oasi con Shizendo Pass, a fronte di un contributo di €2 adulti / €1 bambini. Per chi desiderasse partecipare a entrambe le giornate, è previsto uno sconto sul biglietto d'ingresso della domenica presentando il biglietto del sabato.

organizzato da Associazione Culturale Sorgente, Oasi Cervara

in collaborazione con Pro Loco del Comune di Quinto di Treviso, Birra Morgana, MarcaPrint Arti Grafiche

con il patrocinio di Comune di Quinto di Treviso, Comune di Morgano, Ente Parco del Sile, Regione Veneto e Provincia di Treviso

con la partecipazione di Accademia Aikido Sekiko, Kuroishi Ryu bujutsu, Ikebana Ohara Chapter Venezia, VenetoGo Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Viaggi Solidali, Associazione Sportivamente Morgano, insegnanti e artisti ospiti



*In caso di maltempo l'evento è posticipato al weekend successivo.

