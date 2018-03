"Siamo noi, donne", aperitivo accompagnato da letture

Aperitivo accompagnato da letture di

EVAROSSELLA BIOLO



Questa è una lettura-spettacolo che dà voce a diversi personaggi femminili e alle loro vicende con le amiche, con gli uomini e da sole davanti allo specchio.



Lo sguardo con cui sono interpretati i personaggi è ironico e pieno d’amore e i testi sono leggeri e intelligenti, di autrici quali Franca Rame, Franca Valeri, Lella Costa, Dorothy Parker che hanno saputo rappresentare la donna in tutte le sue meravigliose sfumature.



Crich Corner in pieno centro a Treviso, a pochi passi da Piazza dei Signori.

Per informazioni o prenotazioni: 0422/582044



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/689562571433880/



Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/