La Sicilia e il Commissario Montalbano @Aroma 19

E’ ritornato in grande stile su RAI2, il Commissario Montalbano. E a grande richiesta il Ristorante Aroma 19 di Monastier propone un nuovo menu a lui dedicato, “Aroma di Sicilia”, giovedì 9 e venerdì 10 marzo (ore 20,30): due serate per accontentare le sempre molte richieste per i profumi e i sapori di Sicilia citati da Camilleri nei romanzi dedicati al Commissario.

Con la “guida” di Camilleri attraverso le parole del “pititto” di Montalbano e di altri momenti indimenticabili della sua immensa produzione letteraria, sapientemente miscelate dalla tecnica e dalla creatività dello chef Gozzo, Aroma 19 propone due nuove serate di sapori arricchiti da citazioni letterarie ed indicazioni geo-gastronomiche per un viaggio in quella Sicilia dove il commissario consuma con dedizione quasi religiosa i suoi succulenti pasti.

Il nuovo menu, realizzato dallo chef Alberto Gozzo leggendo tra le pagine dei romanzi, prevede Alici con la cipollata (come impone “la fantasia culinaria ma gustosamente popolare d’Adelina” ne Il ladro di merendine), Milanzane alla parmigiana (“che la cammarera gli aveva lasciate nel forno” nel Il cane di Terracotta), Maccu (la zuppa di fave tipica siciliana, che Camilleri descrive nei suoi usi e significati in uno dei suoi pochi libri senza Montalbano, Il gioco della mosca, preziosa chiave di lettura, però, per il mondo del Commissario), Pasta cui vruoccolo arriminati (quella per la quale il Commissario risponde al telefono “Sto mangiando la pasta coi broccoli, chi è che rompe?” ne Il ladro di merendine), Baccalà alla ghiotta e Pappanozza (“Adelina gli aviva priparati la pappanozza” ne La vampa d’agosto”) e lo Sfomatino di cioccolato amaro con la salsa all’arancia (per il quale Montalbano “strinse commosso la mano al cuoco, senza dire una parola” ne Il ladro di merendine). Euro 35, vini di Sicilia inclusi – Solo su prenotazione - Tel. 0422.791155