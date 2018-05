A Quinto sbarca il Sil Art Festival 2018

QUINTO DI TREVISO Musica, arte e divertimento in riva al Sile. Arriva Arriva a Quinto il Sil Art Festival 2018. Per tutta la tre giorni ad ingresso completamente gratuito, ci saranno, oltre a musica live e concerti, anche mostra d’arte contemporanea nelle sale di Villa “Memo Giordani Valeri” a cura di Alice Mestriner e della Biblioteca Comunale di Quinto di Treviso, bancarelle dell’artigianato nel parco della villa, live painting con i migliori writers di Treviso e provincia e street food con specialità gastronomiche a due passi dal Sile.

Sil Art Festival è organizzato dall’associazione di promozione sociale Quinto Spazio Giovani e si pregia del patrocinio dei comuni di Quinto di Treviso e Morgano. Alla realizzazione del Festival collaborano anche Avis, sezione di Quinto di Treviso, Pro Loco di Quinto di Treviso, Protezione Civile Quinto di Treviso, Forum Giovani Morgano, Noi-Oratorio San Giorgio, Associazione Musicale “Ugo Amendola".

8-9-10 GIUGNO - PIAZZA ROMA - VILLA “MEMO GIORDANI VALERI” - QUINTO DI TREVISO



Venerdì 8 Giugno

- ore 18.00, apertura Festival

- ore 18.30, Dj set Roger Ramone

- ore 21.30, Aldo Betto e Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza in concerto

- ore 22.45, Tolo Marton in concerto



Sabato 9 Giugno

- ore 10, apertura Festival

- dalle 16 alle 17, esibizioni ed attività per tutti

- 17.30, Associazione Musicale “Ugo Amendola” in concerto, classe di canto moderno in “Canto con la band” con l’accompagnamento musicale di Alessandro Tempesta (chitarra), Andrea Lombardini (basso), Davide Colletto (batteria)- ore 18.30, Dj set Alex Paone

- ore 21.30, musica e divertimento con Radio Company, “Viaggia insieme a me ’90-2000”



Domenica 10 Giugno

- ore 10, apertura Festival

- dalle 11 alle 17 circa, esibizioni ed attività con gruppi ed associazioni del territorio

- ore 18, Los Massadores in concerto, “Fata anca questa” live tour

- 21.00, Dj set e a seguire chiusura Festival