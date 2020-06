Il Sile e il cimitero dei Burci tra natura e antichi mestieri

Un’escursione a piedi alla scoperta dei suggestivi paesaggi lungo il Sile e dell’antico “Cimitero dei Burci”.



Da Casier, seguendo le anse sinuose del Sile, entreremo in sintonia con un territorio la cui storia è legata a quella delle sue acque. Ci lasceremo trasportare indietro nel tempo, quando il fiume era un’importante risorsa idrica ed economica, fonte di sussistenza e di reddito, indispensabile ai lavori di tutti i giorni, necessario alla difesa e grande via di comunicazione.



Qui, dove il Sile diventa largo e tranquillo, tra canne e alti falaschi, sorgono i burci, grandi imbarcazioni che venivano usate per il trasporto delle granaglie. Relitti sprofondati e insabbiati di archeologia industriale, circondati da una natura rigogliosa, habitat ideale per numerose specie di uccelli e pesci che hanno eletto a paradiso questo tratto del fiume.



Oggi, il sentiero che si sviluppa tra la lussureggiante vegetazione, ha mutato il proprio volto e la propria destinazione, trasformandosi in una verde passeggiata che consente di cogliere la bellezza della natura ma anche di fare un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta degli antichi mestieri legati al fiume.



INFORMAZIONI UTILI



Date disponibili

SABATO 4 LUGLIO 2020.



Durata

2 ore circa soste incluse.



Check in

• Orario: ritrovo alle 9.15, partenza alle 9.30.

• Luogo: davanti alla Trattoria Al Sile, piazza S. Pio X, 31030 Casier (TV).



Difficoltà

Facile. Itinerario di circa 4 km (andata e ritorno sullo stesso percorso). Adatto al nordic walking (durante l’escursione è obbligatorio mantenere la stessa andatura del gruppo).



Equipaggiamento

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, zainetto leggero di piccole dimensioni, cappello, occhiali da sole, crema solare, repellente antizanzare, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack, mascherina, guanti e gel disinfettante.



Tariffe

€ 10 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis.



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE



La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro due giorni prima dell’uscita (per motivi organizzativi prenotazioni oltre il termine di chiusura iscrizioni non saranno accettate) secondo una delle seguenti modalità:



• scrivendo una email a giulia@beescover.com (indicando nome e cognome, data scelta, escursione, telefono e numero di adulti e bambini);

• inviando un messaggio su Whatsapp al numero +39 324 5461686 o cliccando qui.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



REGOLAMENTO COVID 19



Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza e minimizzare i rischi di contagio da Covid-19, durante le uscite verranno seguite tutte le indicazioni previste dalla legge. A tal fine per partecipare alle escursioni è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione.



Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/sile-cimitero-dei-burci-natura-antichi-mestieri.