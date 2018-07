11esima edizione "Sile Folk" con il Gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo

Com’è consuetudine da 25 anni, nella prima settimana di luglio, la nostra Treviso si prepara ad accogliere il folklore internazionale. E’ al via infatti da venerdì 6 fino mercoledi 11 luglio l’XI edizione di Sile Folk, rassegna folcloristica organizzata dal gruppo locale Pastoria del Borgo Furo. Ad esibirsi quest’anno in città, nei quartieri limitrofi di Canizzano e Sant’Angelo e nei Comuni di Quinto di Treviso e Zero Branco, due gruppi italiani provenienti dalle regioni Basilicata e Sicilia, che affiancheranno il sempre atteso e mai deludente gruppo dalla Russia.

L’apertura ufficiale dell’evento, che rientra nell’ambito dell”Estate Trevigiana” si terrà sabato 7 luglio alle ore 11.30 presso la Loggia Dei Cavalieri alla presenza delle autorità cittadine. Nella stessa serata, a partire dalle ore 20, i gruppi si porteranno in sfilata da Largo Porta Altinia fino Piazza dei Signori, per lo spettacolo culmine della manifestazione. A sottolineare un ormai consolidato rapporto di collaborazione la presenza del Coro Folcloristico Palio di Zero Branco e I Fioi de Fiò di Mirano, ad alliettare la serata, in un susseguirsi di danze, ritmi, colori e tradizioni. Non mancheranno per gli ospiti, nel corso del loro soggiorno a Treviso i momenti culturali e culinari per conoscere, apprezzare le ricchezze del nostro territorio e custodirne un ricordo speciale. Appuntamento da non perdere quiundi liungo le rive del Sile con Gruppo folcloristico "Pastoria del Borgo Furo"