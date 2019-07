Sile jazz & bike, da Quinto lungo la Treviso-Ostiglia fino alla rotonda di Badoere

Per concludere i weekend dedicati a Sile Jazz & Bike 2019, il giorno 27 luglio 2019 si terrà l’evento speciale Green Tour Day per unire slow tourism, buona musica e cucina di qualità in un’esperienza unica. In occasione del concerto di Sile Jazz del 27 luglio, è stato ideato un percorso che parte da Quinto di Treviso e si sviluppa per 19 km (giro ad anello di circa 1 ora): è l'ideale per conciliare la bellezza di un rilassante ambiente naturale con l’eleganza e l’accoglienza delle cittadine venete. L'itinerario procede attraverso strade non trafficate, per poter godere a pieno dell'ambiente circostante.



Programma:



• Ore 18:00 - Percorso cicloturistico.

Il percorso parte dalla splendida Villa Memo Giordani Valeri, situata a Quinto di Treviso, e prosegue poi lungo un tratto trevigiano della ciclabile Treviso Ostiglia. Dopo aver attraversato il Parco Naturale Regionale del fiume Sile si arriva a Badoere, cittadina veneta nota per la Rotonda, una delle barchesse più famose della regione. Il percorso poi si chiude ad anello terminando al punto di partenza.

Grazie ad una guida specializzata, sarà possibile apprezzare le meraviglie nascoste del nostro territorio ed immergersi nella natura. Per una maggiore comodità metteremo a disposizione un servizio di noleggio biciclette in loco.



• Ore 19:30 - Cena con Menù “Sile Jazz”.

Al termine dell’escursione, sarà possibile cenare presso l’Antica Osteria Righetto, che per l’occasione proporrà un Menù Sile Jazz convenzionato, con un’attenzione per le specialità tipiche del territorio.



• Ore 21.00 - Concerto SILE JAZZ:

Al termine della cena, si potrà assistere al concerto di Grant Stewart European Quartet della rassegna SILE JAZZ 2019 ad ingresso gratuito.



INFO E PRENOTAZIONI:

Prenotazione obbligatoria.



Info e Modulo di iscrizione: bit.ly/SileBikeJazz27luglio

Per ulteriori informazioni e richieste contattare prenotazioni@marcatreviso.it oppure 0422 595790

