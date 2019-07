Sile jazz & bike il 20 luglio: da Roncade alla laguna di Venezia

In occasione del concerto di Sile Jazz del 20 luglio, è stato ideato un percorso che parte da Roncade, e arriva alla Laguna di Venezia; il percorso si sviluppa per 35 km (percorribile andata e ritorno in circa 3 ore), snodandosi attraverso vari comuni in cui l’elemento naturale si fonde con la storia cittadina. Roncade, Quarto d’Altino, Trepalade, sono solo alcuni dei numerosi punti di interesse che si trovano lungo questo percorso, che per un tratto segue anche la via Claudia-Augusta. La Laguna di Venezia, infine, regala un’immersione in un ambiente più unico che raro, e rappresenta una meraviglia naturale incantevole e mozzafiato.



PROGRAMMA



Ore 15.45

Ritrovo presso il Parco sul fiume Musestre, a Roncade.

Ore 16.00

Partenza del tour guidato "Da Roncade alla Laguna di Venezia: lungo la Claudia-Augusta e la Monaco Venezia", organizzato da Cycling in the Venice Garden.

Ore 19.00

Ritorno previsto tra le 19.00 e le 19.30 presso il Parco sul fiume Musestre, a Roncade.



--> Al termine dell'escursione sarà possibile cenare al ristorante pizzeria La Rocca, a Roncade con il menù "Sile Jazz".



Ore 21.00 Concerto di E-Volution Albatros (grassetto) presso il Parco sul fiume Musestre, a Roncade. Ingresso gratuito.



INFO E PRENOTAZIONI: Prenotazione obbligatoria.

Quota per persona: 15,00 €.

- La quota include la progettazione dell'itinerario, l'organizzazione, l'accompagnatore che affiancherà il gruppo, la guida digitale del percorso.

- Si accettano prenotazioni entro 3 giorni dalla data dell'escursione.

- La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuala:

> in qualsiasi momento attraverso questo modulo

> via email all'indirizzo prenotazioni@marcatreviso.it

> presso d'ufficio IAT di Treviso Centro (Piazza Borsa, 4) o telefonicamente allo 0422595780 entro questi orari: il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 16.00

- L'escursione è confermata al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti entro le 72 ore precedenti l'escursione.

- I posti si intendono confermati al pagamento, che dovrà avvenire al massimo entro le 24 ore precedenti presso l'ufficio IAT di Treviso Centro, oppure attraverso bonifico bancario inviando ricevuta di pagamento (scan, foto, pdf...) via email a prenotazioni@marcatreviso.it.

IBAN: IT 15 V 08904 61680 000 000 084994

Banca: Credito Cooperativo delle Prealpi - Filiale di Follina

Destinatario: UNPLI Treviso

Causale: Partecipazione a Sile Jazz & Bike + (data dell'escursione).



EXTRA Sarà possibile utilizzare la propria bicicletta, oppure una bici di Andrea Lenzini Cicli della rete Cycling in the Venice Garden, inoltre l'escursione può essere completata dalla cena presso uno dei ristoranti convenzionati con Sile Jazz che preparerà un menu a tema, sarà possibile pernottare presso una delle strutture convenzionate nelle notti precedenti e successive al concerto d'interesse.

- 15,00 € noleggio bicicletta

- 3,00 € noleggio caschetto

- cena presso il ristorante pizzeria La Rocca, a Roncade con il menù "Sile Jazz".

- 50,00 € per persona pernottamento in camera doppia con colazione.



Tutti i servizi extra possono essere indicati direttamente nel modulo di adesione, oppure essere richiesti QUI.

Gallery