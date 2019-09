Cinquanta diamond faces - facce di Silea

50 diamond faces - Facce di Silea

Ogni scatto una storia - mostra fotografica



50 ritratti fotografici di Manuela Gennburg



interviste alle persone ritratte a cura di Silvia Lignana Bellandi



La manifestazione è promossa dalla APS Vivi a Colori



L'esposizione proseguirà fino al 6 ottobre con ingresso libero.



Il 15 agosto alle ore 12 Inaugurazione di Silea in Festa e vari percorsi espositivi ed eventi della giornata.



L’inaugurazione della mostra fotografica 50 diamond faces - Facce di Silea, che si terrà il 14 settembre alle ore 17.00 presso il Centro Carlo Tamai di Silea, darà avvio alla manifestazione SILEA IN FESTA promossa per il secondo anno dalla APS Vivi a Colori.



L’esposizione è composta da cinquanta ritratti fotografici, realizzati a persone che frequentano il paese, da Manuela Gennburg fotografa per passione e presidente di Venetofotografia. Le immagini sono accompagnate da altrettante interviste a cura di Silvia Lignana Bellandi.

Manuela e Silvia sono due abitanti di Silea da più di vent’anni. Hanno deciso di intraprendere insieme un cammino per raccontare alcuni visi che incrociano nel loro paese, di quello che chiamano “casa”, di ciò che è vicino a loro quotidianamente. Ogni giorno, per sette mesi, Manuela e Silvia hanno lasciato al caso il compito di decidere chi ascoltare e chi fotografare. Nessuna scelta in base alla storia o all’esperienza, semplicemente l’accogliere senza pregiudizio e senza interferenze ciò che in quell’istante la vita stava offrendo. Dall’ascolto e dall’osservazione di queste persone è emersa, non solo la storia personale di chi incontravano, ma a tratti, una mappatura e uno spaccato di vita collettiva del paese.

50 diamond faces - Facce di Silea non è solo una raccolta di volti di un determinato territorio, ma è l’insieme dei volti che può costituire ogni paese, con l’infinità di storie e di vite che lo caratterizzano. È anche l’invito a guardare con più attenzione e più gratitudine quello che ci circonda e che viviamo quotidianamente, senza bisogno di guardare troppo lontano. Queste 50 singole storie sono proprio come le facce di un diamante che racchiudono involontariamente i riverberi di una memoria più grande e collettiva.



Silea in Festa proseguirà domenica 15 settembre per tutto il giorno lungo il Melma a Silea con una giornata patrocinata dal Comune. Alle 12 presso il Centro Tamai ci sarà l’apertura ufficiale con breve cerimonia. Dalle 9 alle 18 vi attendono percorsi espositivi e artistici (50 diamond faces e Paesaggi di Fiume), interessanti laboratori per adulti e bambini, una piccola fiera mercato con prodotti di artigianato artistico e associazioni che si occupano di sport e benessere. Seguite la pagina Facebook: APS Vivi a Colori per orari e programmi.



Inaugurazione: sabato 14 settembre 2019, ore 17.00

Orari dal 15 settembre al 6 ottobre

Centro Carlo Tamai di Silea, via Roma, 81, Silea

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 15.00-18.00

Sabato e domenica: 9.00-12.00/15.00-18.00

Ingresso libero