Yoga, fitness, danza, danzateatro e tanto altro, al via "Silea in festa"

Torna per il secondo anno l'iniziativa settembrina della APS Vivi a Colori di Silea. La festa si terrà per tutto il giorno domenica 15 settembre 2019 e prevederà due percorsi espositivi, una fiera mercato, alcuni laboratori di origami gratutiti a cura di AZALAI e un laboratorio dui materiali naturali. L'evento ospiterà inoltre alcune associazioni sportive del territorio. Alla giornata parteciperanno anche associazioni e realtà che promuovono attività per il benessere e la cura della persona. Yoga, fitness, danza, danzateatro e tanto altro... Tra gli espositori anche arte e artigianato artistico. In caso di pioggia l'evento sarà rinviato. Seguite la pagina Facebook APS Vivi a Colori per maggiori dettagli. L'ingresso è libero. Gli eventi artistici saranno: Expo 'Paesaggi di Fiume' mostra multidisciplinare all'aperto lungo il Melma e 50 Diamon Faces - Facce di Silea, ogni scatto una storia, mostra fotografica al Centro Sociale Carlo Tamai. Ecco le iniziative di Silea in Festa tra Centro Sociale Carlo Tamai e Aree verdi lungo il Melma divise per giornata e per luogo:



14 settembre

ore 17.00 inaugurazione mostra fotografica '50 diamond faces' - Facce di Silea, ogni scatto una storia. Foto di Manuela Gennburg. La mostra resterà aperta fino al 6 ottobre.



15 settembre

Ex Biblioteca di Silea:

ore 10.30-11.30 e 15.00 laboratori di origami - gratuiti -per tutti - fino ad esaurimento posti. A cura di Pierluigi Albano AZALAI.

ore 16.00 A seguire incontro sulla numerologia con Pierluigi Albano.



15 settembre

Aree verdi lungo il Melma tra Biblioteca Liberi pensatori e Centro Tamai:

Mostra multidisciplinare 'Paesaggi di Fiume' con Scuola di Pittura Carbonera, artisti singoli e Venetofotografia. Tutto il giorno.

Associazioni, sport, benessere, danza, fitness, arte e artigianato artistico. Fiera mercato. Tutto il giorno.

Ore 16.00 Laboratorio con materiali naturali per famiglie ore 16 fino esaurimento posti a cura APS Vivi a Colori. Attività gratuite.